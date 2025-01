WRC, Sébastier Ogier: “tivemos sorte em escapar, ainda estamos na luta”

Ogier, nove vezes vencedor do Rallye Monte-Carlo, fez um excelente arranque de Rali de Monte Carlo, vencendo a primeira especial com 3,9 segundos de vantagem sobre Evans. Ele também venceu a segunda, mais escorregadia, com 0,9s de vantagem sobre Thierry Neuville (Hyundai). Os níveis de aderência foram ainda menos consistentes no terceiro e último troço do dia, onde Ogier deslizou num cruzamento lamacento e perdeu cerca de 15s: “Podia ter sido um início quase perfeito para nós. As duas primeiras especiais foram ótimas, mas infelizmente este erro na última custou-nos algum tempo. Havia muita terra na estrada e fui surpreendido, e tivemos sorte em escapar.

Mas ainda estamos na luta e não estamos muito longe da liderança, por isso, com certeza, vamos continuar a tentar. As condições provavelmente não serão fáceis de manhã, com uma noite fria a chegar e provavelmente alguma geada e gelo na estrada.”

FOTO @World