WRC: Sébastien Ogier vence Rali Monte Carlo no 1, 2 e 4 da Toyota

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram o Rali de Monte Carlo e começaram da melhor maneira a defesa do título de 2020. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram segundos, oferendo à Toyota e a Jari-Matti Latvala, novo chefe de equipa, uma boa dobradinha.



Sébastien Ogier, estava paral á de contente: “O carro esteve espantoso, foi um enorme prazer guiá-lo. Quase tenho lágrimas nos olhos e penso que foi uma boa decisão fazer mais um ano. A Toyota é uma equipa fantástica, quero endereçar um agradecimento muito grande a todos eles. Jari-Matti [Latvala], bem-vindo chefe às vitórias”, disse o francês!



Já Elfyn Evans, sente que podia ter feito um pouco melhor: “Foi bom, mas senti que nunca estive a 100 como deveria ter estado. Nunca foi como gostaria, podia ter corrido um bocado mais de riscos. Mas é um bom resultado, o Seb (Ogier) foi melhor, é o seu rali caseiro, preferia ter sido um bocado mais competitivo, mas não consegui” disse Elfyn Evans no final.

A Toyota não ocupou os três lugares do pódio porque Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) furaram no primeiro troço do último dia de prova caindo para o quarto lugar atrás de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC), que depois dum arranque complicado de prova, foram melhorando e terminaram no pódio, naquela que foi a primeira prova com o novo navegador, Martijn Wydaeghe, que substituiu Nicolas Gilsoul. Estrear um navegador, logo numa prova como o Rali de Monte Carlo, foi, no mínimo, corajoso: “sabia que ir ser um desafio, com a troca de navegador de última hora. Não sabia como iria ser mas o Martijn fez um bom trabalho. Podíamos ter feito melhor aqui e ali, mas tive alguma falta confiança. Não foi o melhor que podia fazer, mas estamos contentes por estar aqui, trouxemos alguns pontos para os Construtores, masmo que não tenha sido o melhor dos ralis para a Hyundai…”

A Hyundai sai de França algo desanimada, já que Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) desistiu com dois furos, quando só tinha uma roda sobressalente, no penúltimo dia de prova, quando eram terceiro, a 25.3s da frente, portanto ainda com hipóteses de lutar pelo triunfo. O terceiro lugar de Neuville é muito curto para as ambições que a equipa trouxe para Monte Carlo

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) preparavam-se para lutar pelo pódio, foram para o último dia com dois segundos de avanço para Neuville, que não podia arriscar demais, devido aos pontos para os Construtores, mas o furo estragou o resultado, mas não a exibição, pois este jovem está pronto para ganhar ralis, se calhar já o próximo, em casa, o Rali do Artico, prova que venceu o ano passado. Talvez seja ainda cedo para lutar pelo campeonato, : “Foi um bom bom de semana, guiei de forma inteligente, mas o bom resultado foi-se com o furo. Durante o rali tivemos vários pequenos azares, mas globalmente estou contente com a minha condução”, disse Rovanpera.

Dani Sordo/Carlos Del Barrio (Hyundai I20 Coupé WRC) foi quinto, mas fez um rali abaixo do que podia. O Monte Carlo é sempre traiçoeiro, e o espanhol jogou sempre mais na defensiva, para lá do facto da Hyunda ter falhado mais do que uma vez nas escolhas de pneus. Errou mais do que acertou e Sordo só começou a ganhar confiança no sábado, mas aí já era tarde para um melhor resultado: “não estivemos muito bem, não estou feliz comigo. Depois tratou-se somente de sobreviver e assegurar pontos para os Construtores. Tive uma má performance, cometi vários erros, tive falta de confiança, mas trouxe alguns pontos, que podem ser importantes. Voltaremos mais fortes…”

Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota Yaris WRC) foi sexto e obteve o melhor resultado da sua carreira no WRC: “Foi o melhor resultado da minha carreira com um WRC, mas o mais importante é o facto de ter ganho muita experiência nestas condições muito difíceis. A velocidade foi aumentando ao longo da prova e com isso a confiança. Agradeço também aos bons batedores que teve aqui”, disse.

Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) terminou o rali atrás do melhor no WRC2, Andreas Mikkelsen/Ola Floene (Skoda Fabia R5 Evo), o que é muito maus para quem é agora o chefe de fila da M-Sport no WRC. Mostrou que não está preparado para guiar a este nível, especialmente em provas como o Monte Carlo: “Foi a pior performance da minha carreira, tenho pena pela equipa que fez um enorme esforço para estar presente nesta prova, nesta situação, e eu não consegui fazer melhor. Tenho que aprender com isto e melhorar, porque isto foi demasiado mau”, disse.

Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (Hyundai I20 Coupé WRC) terminou muito atrasado o seu primeiro Monte Carlo. Segundo o próprio “um erro estúpido” quando se depsistou na sexta-feira numa travagem numa zona a descer muito molhada. Por azar o carro foi bater numa enorme pedra, e os danos foram significativos: “Estou muito desapontado, mas agradeço à equipa ter reconstruido o carro”, disse Loubet, cujo ponto mais alto nesta prova foi o segundo lugar na 10º especial, aproveitando o facto de ter sido o primeiro na estrada e as condições terem melhorado.