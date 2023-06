WRC: Sébastien Ogier vence no Rali Safari mais equilibrado da história: 6.7s | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) venceram pela 58ª vez, segunda no Rali Safari, com a Toyota a fazer um 1-2-3-4 pela… terceira vez: 1993, 2022, e agora 2023. Foi também a mais curta margem entre primeiro e segundo no Rali Safari, 6.7s

Um bom rali, com condições climatéricas difíceis em algumas partes da prova que por vezes deixaram as estradas ainda muito mais difíceis do que habitualmente, causando alguns incidentes menores entre a caravana. O que mais poderia ter tido forte influência nos resultados foi quando já no último dia o líder do rali, Sébastien Ogier deu um um toque num ramo de uma árvore e ‘arrancou’ a asa traseira, o que levou o francês a perder uma boa quantidade de segundos, mas a sua prestação no troço antes da passagem pela assistência do último dia, levou-o a perder apenas 4.5s para Kalle Rovanpera, mantendo ainda uma margem que tornou bem mais difícil ao finlandês ir ‘buscar’ a diferença.

Para isso era necessário arriscar e isso não fazia sentido algum, pois Ogier não faz todo o campeonato, mesmo ‘roubando’ alguns pontos ao seu companheiro de equipa, este tem vindo a construir uma vantagem tão grande que na verdade… não precisa deles, isto se nada de muito anormal se passar daqui para a frente. Terceira vitória do ano para Ogier, em cinco provas, continua a dizer muito do que vale o francês.

A primeira vitória de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) só chegou esta temporada em Portugal, mas isso não o impede de liderar o campeonato isoladíssimo, e o segundo lugar no Rali Safari só vai fazer aumentar ainda mais as diferenças, pois nenhuns dos pilotos que disputam todo o campeonato pontuou mais. Ficou sempre a sensação de que teria mais para a dar mas… não valia a pena o risco. começou o ano com um pódio, mas só em Portugal lá voltou, ainda que tenha sido regular nos resultados com quartos lugares na Suécia, México e Croácia. Depois do triunfo em Portugal regressou ao pódio na Sardenha, e agora outro segundo lugar e esta consistência vale-lhe um enorme avanço no campeonato.

Quarto posto para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), a mesma posição que obteve na Sardenha, num ano em que só conseguiu vencer no asfalto da Croácia.

Não está a fazer o que precisa, pois no passado já mostrou que é capaz de melhor, mas no tempo dos Rally1, ainda não conseguiu atingir o mesmo nível que já estava com os WRC. A mudança de era no WRC fê-lo voltar a cair na ordem, e ainda não conseguiu voltar a essas prestações relativamente aos seus adversários.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) foram quartos e obtiveram o seu melhor resultado do ano, até aqui pois nunca tinha feito melhor que os sextos lugares do Monte Carlo e Croácia.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) foram quintos, num rali muito mau para a Hyundai, que foi vendo os seus pilotos atrasarem-se, e a Toyota afastar-se na frente, tal como terminou.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) foram sextos e nos pisos de terra continuam com muitas dificuldades de colocar o Ford Puma Rally1 a andar mais. Na neve da Suécia, a qualidade do piloto fez a diferença, no asfalto da Croácia, a Ford conseguiu ser segunda, mas na terra as dificuldades são mais do que muitas e este é mais um resultado na média do que tem sido o ano nestes pisos.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) foram sétimos na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que desistindo no primeiro dia com um problema mecânico, ficou sem hipóteses de obter um bom resultado, e algo semelhante sucedeu a Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1), que teve problemas de transmissão, também abandonando.

Com estes resultados, Kalle Rovanpera tem agora 37 pontos de avanço para Thierry Neuville, com Elfyn Evans a passar Ott Tanak e a aproximar-se muito do belga da Hyundai, que tem agora 102 pontos, apenas mais quatro que Evans. Fazendo apenas cinco provas, Sébastien Ogier venceu três e com isso é quarto do campeonato com menos um ponto que Evans, e os mesmo que Tanak. Esapekka Lappi está 27 pontos atrás do estónio.

