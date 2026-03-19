WRC: Sébastien Ogier vem ao Rali de Portugal

Não é uma grande novidade, é uma das provas preferidas do piloto francês, mas a verdade é que em declarações ao L’Équipe, Sébastien Ogier confirma que vai disputar dez provas do Mundial de Ralis de 2026 com a Toyota Gazoo Racing e entre elas está o Rali de Portugal.

Depois do Rali de Monte Carlo, o francês falou à Suécia, e marcou presença no Safari, vai ‘baldar-se’ à Croácia: “estou de férias”, e por isso aponta o seu regresso nas Ilhas Canárias e logo a seguir o Rali de Portugal. Vem para a oitava vitória? Ainda não há muito tempo, em 2021, lhe perguntávamos se viria a Portugal desempatar a quinta com Markku Alén, não conseguiu, mas em 2024 e 2025 finalmente ‘desempatou’ e isolou-se ainda mais no ano passado pelo que 2026 pode passar a ter tantos Rali de Portugal ganhos como, por exemplo Miki Biasion (3) Hannu Mikkola (3) e Juha Kankkunen (2) juntos, ou mesmo Sebastien Loeb (2), Tommi Makinen (2), Colin McRae (2) e Carlos Sainz (2), também juntos. É uma boa forma de colocar em perspetiva o feito de Ogier. .

A boa notícia é mesmo, Ogier, em maio, no Rali Portugal…