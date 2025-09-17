WRC, Sébastien Ogier: trocar tudo para vencer, agora, é lutar pelo ‘nono’

Sébastien Ogier descreveu a sua vitória no Rali do Chile Bio Bío como “um alívio”, após ter ascendido à liderança do Mundial de Ralis com apenas três provas por disputar. O triunfo do francês, a sua segunda vitória consecutiva depois do Paraguai, foi o resultado de uma recuperação calculada e de uma performance impecável no último dia, que deixou o seu colega de equipa na Toyota Gazoo Racing e rival pelo título, Elfyn Evans, a 11,0 segundos.

A redenção no Chile e a liderança no WRC

Para Ogier, esta foi mais do que uma simples vitória; foi uma espécie de “recompensa”. “Hoje foi um dia forte”, disse o piloto. “Mas no Paraguai foi na mesma categoria, e foi por isso que fiquei muito frustrado, porque sabia que merecia muito mais do que aqueles 26 pontos no final do fim de semana.”

No Paraguai, Ogier dominou a prova, mas viu os seus esforços comprometidos pelo mau tempo. Sendo o último piloto da categoria Rally1 a iniciar a Wolf Power Stage, foi apanhado por chuva intensa, enquanto os seus rivais beneficiaram de condições mais secas. Apesar de ter vencido o rali, perdeu pontos valiosos no super domingo e na Power Stage. “Foi difícil de aceitar na altura”, admitiu. “Hoje foi um alívio ter tudo completo desta vez.”

Ajustes cruciais e domínio no domingo

No Chile, Ogier não deixou margem para o azar. Após ter tido dificuldades com a aderência e confiança na manhã de sexta-feira – chegando a cair para o quinto lugar –, ele e o seu navegador, Vincent Landais, realizaram alterações significativas na afinação do carro durante a assistência de meio-dia. Uma revisão completa da suspensão transformou o GR Yaris Rally1 num carro com o qual podia atacar, e assim o fez.

“Na verdade, bastante”, explicou Ogier, quando questionado sobre o que mudou. “As classificativas de sexta-feira são muito diferentes do resto do fim de semana aqui. Na assistência de meio-dia de sexta-feira, mudámos tudo – a suspensão, bastantes coisas – para me dar um carro ao qual estou habituado. E sim, funcionou.”

O que se seguiu foi uma performance exemplar de Ogier. Recuperou terreno até à frente no sábado e dominou o final de quatro classificativas de domingo, somando o máximo de pontos ao longo do dia e na Power Stage para ultrapassar Evans por dois pontos na classificação do campeonato de pilotos. “É sempre melhor estar numa situação em que as coisas correm na sua direção”, afirmou Ogier. “Porque, por vezes, é o oposto e também estamos à procura de respostas… Mas, para além disso, penso que fizemos um trabalho bastante forte.”

Reconhecimento à equipa e perspetivas para o título

Ogier também prestou homenagem à equipa, com a vitória no Chile a marcar o recorde de 103 vitórias da Toyota no WRC – o maior número alcançado por qualquer construtor. “Sim, muito merecido”, disse. “Estou muito, muito feliz por todos na Toyota Gazoo Racing. Tenho a certeza de que o nosso presidente, Akio Toyoda, também está feliz neste momento, e claro que aproveito mais uma oportunidade para lhe agradecer o apoio. Tudo isto acontece porque temos um grande apoio do topo todos os dias, e estamos todos a levar os limites mais além para melhor – como ele nos ensinou a todos.”

A Toyota lidera agora a Hyundai por 125 pontos na classificação de construtores e pode garantir matematicamente o título já no próximo Rali da Europa Central. Ogier, por sua vez, segue para o evento de asfalto com a liderança do campeonato e uma vantagem tática crucial, sendo o primeiro carro na estrada nas classificativas alemãs, austríacas e checas.

Ainda assim, o piloto não conta com nada. “Até agora, poderíamos dizer, tem sido quase perfeito”, afirmou Ogier. “Porque, após oito ralis, cinco vitórias e sempre no pódio… Mas estou bem ciente de que é quase impossível fazer uma temporada perfeita. Tenho a certeza de que conhecem as estatísticas melhor do que eu, mas apostaria muito que nunca aconteceu. Faltam três ralis e uma oportunidade para tentar alcançar isso – mas vai ser difícil. Portanto, ainda não há tempo para relaxar.”