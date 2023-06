WRC, Sébastien Ogier: “todo o WRC precisa de ser repensado porque tudo está a ir por água abaixo…” | AutoSport

Depois de várias vozes se levantarem em Portugal, na Sardenha, foi a vez de Sébastien Ogier dizer o que pensa do atual estado do WRC, e também ele está desiludido com o atual estado das coisas. em declarações ao Dirtfish, o francês diz que há muitas coisas nas regras que não fazem sentido, e que “todo o WRC precisa de ser profundamente repensado porque tudo está a ir por água abaixo”. Uma frase forte de quem lá anda há muito tempo e sente o que se está a passar.

Ainda em Portugal, a FIA abriu canais de comunicação com os pilotos e as equipas, e finalmente – foi preciso abrir-se o livro – para o Promotor e a FIA perceberem que algo não estava bem.

Houve reuniões em Itália, Ogier já deu algumas opiniões, mas vai dar mais, ao Promotor: “Precisamos de fazer algo para melhorar, mas o potencial está lá.”, disse Ogier: “Há muitos adeptos que adoram o desporto, mas há muitos aspetos que desiludem as pessoas…”