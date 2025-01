WRC: Sébastien Ogier termina 2º dia na frente do Rali de Monte Carlo

Sébastien Ogier – Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1) terminam o segundo dia prova na frente do Rali de Monte Carlo.

Depois do erro de ontem, que os fez terminar o dia a 12.8s da frente, após de terem vencido os dois primeiros troços eis que hoje subiram para o segundo lugar na PEC 6 mesmo dando um toque numa barreira, mostrando que estavam a atacar forte. Chegaram à liderança na PEC 8, aproveitando um erro de Elfyn Evans, que fez um meio pião numa zona de gelo. Desta forma, Ogier termina o dia 12.6s na frente de Elfyn Evans: “É um bom final de dia. Tive de lutar por isso porque, no início do dia, não tinha uma mega-sensação no carro, estava um pouco com o pé atrás. Em condições difíceis, não consegui encontrar o ritmo” disse Ogier que ‘dorme’ na liderança da prova.

Elfyn Evans – Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1) começaram o dia cautelosos, num troço muito difícil, mas bateram Thierry Neuville, o que lhes permitiu ascender à liderança da prova, ainda que apenas por 0.8s. Sébastien Ogier e Adrien Fourmaux aproximaram-se da sua liderança, mas o galês só a perdeu na PEC8, quando na zona de gelo fez um meio pião, que o fez perder 14.7s e com isso a liderança, caindo para segundo a 6.8s de Ogier, perdendo mais 5.8s para o francês na última especial. Como já se percebeu, a sua luta deverá ser com Adrien Fourmaux, que está logo atrás.

Adrien Fourmaux – Alexandre Coria (Hyundai I20 N Rally1) terminaram o dia na terceira posição, como os melhores representantes da Hyundai. Não estão a fazer uma prova isenta de erros, mas colocando-o em perspetiva face aos seus colegas de equipa, está a fazer um grande rali. Não nos podemos esquecer que esta é a sua primeira prova com a equipa. Eram quintos a 30.0s da frente no final do dia de ontem, quando não estava com um bom feeling do carro, mas hoje, terminaram o dia com dois segundos lugares nos troços atrás de Ogier, chegando-se ao segundo lugar de Evans, distando agora apenas 1.6s do galês, quando já estiveram a 28.0s do piloto da Toyota, no final da PEC3.

A meio do dia já estavam a 6.2s, e agora estão a 1.6s.

Kalle Rovanperä – Jonne Halttunen (Toyota Gr Yaris Rally1) são quartos a 38.5s da frente e se nada mudar muito, a partir daqui todos terão que arriscar bastante mais se quiserem chegar-se mais à frente. Rovanpera tem feito uma prova com muitos baixos e poucos ou nenhuns altos. O ano passado não esteve no Monte Carlo, não fez provas de asfalto em 2024, e talvez por isso está a ter mais dificuldades do que pensava, pois tantos os carros e pneus novos, são novos para todos.

Ott Tänak – Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1) são quintos a 47.3s da frente, depois de quase ter tido um forte acidente na PEC 6, ao sair para uma vala, deixando lá boa parte da traseira do carro. Eram quartos a 12.2s da frente, ficaram a 23.0s e terminaram o dia a 47.3s da frente, dizendo o piloto que não estava com bom feeling do carro. Mas 33s atrás de Fourmaux é significativo.

Boa prova estão a fazer Grégoire Munster – Louis Louka (Ford Puma Rally1). A sua posição não muda muito face ao ano anterior, mas o que o piloto tem feito, tem sido notado. Já ontem tinha feito um quarto lugar na PEC3, mas hoje foi segundo na PEC6 e a maioria do tempo perdido foi devido a um furo lento que o atrasou bastante. Está a mostrar nesta prova um andamento que muito poucas vezes lhe vimos no pano passado.

Takamoto Katsuta – Aaron Johnston (Toyota Gr Yaris Rally1) estão a fazer uma prova muito apagada, dando a sensação que quer é chegar ao fim do rali na posição possível. Ontem estava doente, com gripe, hoje certamente não esteve a 100%, e talvez por isso continue muito apagado. Está atrás de Munster, com o mesmo tempo. Em condições normais deveria estar bem à frente do luxemburguês.

Mais ou menos o mesmo para Sami Pajari – Marko Salminen (Toyota Gr Yaris Rally1), que estão a fazer uma prova muito apagada, a 3m32s da frente: “foi um dia muito complicado. Sei que há muitas coisas a melhorar, mas tenho uma mentalidade em que quero estar limpo e ir passo a passo, ganhar confiança e acelerar. A tarde foi um pouco cautelosa.” Talvez demais.

Thierry Neuville – Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1) tem sido o grande azarado do rali, chegando ao ponto de nas duas passagens pelo troço de La Bréole / Selonnet, conseguiu despistar-se duas vezes no mesmo sítio, mesma curva e tudo.

Mas em circunstâncias diferentes. Depois de terminar o primeiro dia na frente, perdeu a liderança para Evans na PEC4, despistando-se na PEC6, onde danificou a suspensão traseira esquerda, perdendo imenso tempo, ficando a 1m48s da frente. No último troço do dia, teve um furo lento e na zona do primeiro acidente voltou a sair no mesmo sítio porque o pneu tinha ‘desaparecido’ momentos antes, o que levou à saída de estrada. Está a quase quatro minutos da frente, mas por acaso ainda dentro do top 10. Voltar a repetir a vitória do ano passado é quase impossível.

Joshua Mcerlean – Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) são 12 a 5m51s da frente, atrás dos dois melhores do WRC2.

No WRC2, Yohan Rossel – Arnaud Dunand (Citroen C3) lidera com mais de dois minutos de avanço para Eric Camilli – Thibault De La Haye (Hyundai I20 N) com Léo Rossel – Guillaume Mercoiret (Citroen C3) em terceiro a 16.0s do seu compatriota da Hyundai

Nos RC2, Nikolay Gryazin – Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Rs) estão em 2º a 21.4s de Rossel.

Oliver Solberg – Elliott Edmondson (Toyota Gr Yaris) atrasou-se muito ontem e continua atrasado.

Destaque para os RC4 onde lidera um jovem chamado Elliot Delecour (Opel corsa Rally4), filho de François Delecour.

Outro filho de um piloto conhecido é Pablo Sarrazin (Citroën C3 Rally2) 10º entre os Rally2.