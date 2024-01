WRC, Sébastien Ogier: “tentei tudo o que podia, o Thierry foi mais rápido e mereceu a vitória” | AutoSport

assumiu a liderança durante a tarde de sábado, quando registou a 700ª vitória em troços na sua carreira, mas acabou por entrar no último dia, domingo a 3,3 segundos de Thierry Neuville (Hyundai). Apesar dos seus melhores esforços em busca de uma vitória recorde em Monte Carlo, Ogier e o seu copiloto Vincent Landais acabaram por ter de se contentar com o segundo lugar: “Penso que posso estar orgulhoso do meu fim de semana, tentei tudo o que podia, por isso estou contente por termos conseguido manter-nos na luta durante todo o percurso e penso que foi uma luta super emocionante para todos os fãs seguirem. No final, o Thierry foi mais rápido este fim de semana e mereceu a vitória. Ainda assim, consegui trazer pontos fortes para a equipa. É também o meu 15º Rallye Monte-Carlo e a 13ª vez que subo ao pódio, por isso posso estar orgulhoso do meu registo num rali tão exigente.”

