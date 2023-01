WRC: Sébastien Ogier tem que lidar com ‘algo’ novo: Kalle Rovanpera | AutoSport

Alguém tem ideia do que vai fazer amanhã Kalle Rovanpera? Vai atacar Sébastien Ogier, ou apenas garantir que a Toyota termina com dois carros nos dois primeiros lugares?

O dia de hoje foi passado a ver Ogier gerir, e a ser cuidadoso, com ‘medo’ dos furos que o ano passado o tramaram a favor de Sébastien Loeb. Até aí, tudo bem.

Nesse contexto, Kalle Rovanpera foi retirando alguns segundos ao avanço do francês, que sempre pareceu confortável, mas agora já não é…

O que ninguém esperava era que no último troço do dia Ogier perdesse 9.8s para Rovanpera, e com isso a margem entre ambos é agora 16.0s. E faltam ainda quatro troços…

Vai Rovanpera atacar Ogier?

O francês assegurou o s seus dois últimos títulos a lutar com Elfyn Evans, Thierry Neuville num dos anos, e de certo modo, Ott Tanak, em Hyundai no outro.

Nunca teve de lidar com Kalle Rovanpera, que nessa altura ‘desabrochava’…

Mas isso terminou…

Foi Campeão em 2022, e como bem sabemos, já é capaz de quase tudo.

Será capaz de bater um dos ‘Reis do Mónaco’ na sua casa. Será capaz de impedir que Sébastien Ogier some a sua nona vitória no Rali de Monte Carlo? Será que vai querer fazê-lo?

Tenho quase a certeza que sim…

Será capaz?

Não duvido das suas capacidades, mas do outro lado está Sébastien Ogier…

Se tantas vezes Ogier brindou com ‘mind games’ os adversários, hoje é ele que está entre a espada e a parede, pois tem pela frente algo que nunca experimentou.

Penso que Ogier não esperava que Rovanpera lhe ganhasse tanto tempo no último troço.

Quando lhe perguntaram se a vantagem (16.0s) é suficiente, saiu-lhe: “Penso que sim”.

Não poderia dizer outra coisa.

Mas tenho a certeza que terá algumas dúvidas. É que abriu uma nesga de porta a, provavelmente, o único piloto que pode escancará-la hoje em dia. O que não quer dizer que consiga…

Rovanpera tem uma decisão para tomar. Começa a defesa do título com um segundo lugar que na prática pode convertê-lo no piloto que melhor operação para o campeonato vai fazer (dependendo dos pontos da Power Stage) ou vai à procura da vitória?

Como é lógico, todos nós, jornalistas e adeptos esperamos que tente o triunfo.

“Quem tudo quer tudo perde?” Provavelmente, não tem tradução finlandesa…

Acho sinceramente que Ogier vai ter que fazer pela vida, o que depois do sábado descansado que teve, não é nada mal pensado. Mas podia dormir melhor esta noite…

Logo veremos o que sucede amanhã… depressa vamos saber se ai haver luta, ou nem por isso…