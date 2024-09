WRC, Sébastien Ogier sobre Thierry Neuville: “Claro que há respeito [entre nós]”

Depois das palavras de Sébastien Ogier sobre Thierry Neuville, achei um pouco estranho antes da Power Stage o francês estar numa amena cavaqueira com Dani Sordo, Neuville, o seu navegador e no fim do rali, palavras de Ogier ajudaram a fazer um pouco mais de luz sobre o que é o ambiente entre os pilotos do WRC. Há muitos anos que os vejo nas Media Zona ou mesmo antes dos arranques para os troços, aqui e ali, e sempre se notou uma forte ligação entre todos.

As palavras de Ogier foram fortes, não as estranhei porque o francês já o fez várias vezes no passado, sempre foi conhecido por ser uma pessoa com um enorme força mental, e sempre fez este tipo de ‘mind-games’ quer seja como os outros pilotos ou mesmo pela razão que o fez agora ser multado com pena suspensa em 30.000€ pela FIA. Quando percebe que pode beneficiar do que diz, fá-lo.

Mas no fim do rali na Grécia, perguntaram-lhe sobre o porquê dos comentários contra Thierry Neuville no início do rali , que suscitaram muita discussão e com isso percebi que foi propositado, porque se não, não estaria e amena cavaqueira com o belga, e Sordo antes da PowerStage: “Claro que há respeito [entre nós]”, disse ao Rallyjournal, mas é sempre bom acrescentar um pouco atmosfera, caso contrário ficamos aborrecidos!”

Assim as coisas assim fazem outro sentido. Teve o efeito que ele quis, “fazer barulho” e por toda a gente a falar da situação. Para Neuville, foi “para o lado que dormiu melhor”.