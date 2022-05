WRC: Sébastien Ogier sabe que provas quer fazer, mas ainda não diz… | AutoSport

Há muito se sabe que Sébastien Ogier pretende disputar cinco provas do WRC, o Rali de Portugal é a segunda do ano após o Rali de Monte Carlo. Perguntámos-lhe se tem alguma ideia das provas que pode ainda fazer, tendo em conta que a Acrópole colide com o WEC e o Japão também: “Sim, mas o que posso dizer para já é que não será na Sardenha, pois no domingo do Rali da Sardenha, tenho que estar em Le Mans para o test day, portanto esse também não dá, e depois disso devo dizer que a discussão está em aberto com a equipa. O plano é fazer cinco ralis. Para já prefiro manter isso em aberto entre mim e a equipa e depois se vê os ralis que são nomeados entre mim e o Esapekka (Esapekka).”