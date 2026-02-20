WRC: Sébastien Ogier regressa no Rali Safari

A Toyota Gazoo Racing vai apresentar uma armada de cinco GR Yaris Rally1 no Safari Rally Kenya 2026, reforçando o seu estatuto de favorita para a terceira prova do Campeonato do Mundo de Ralis, agendada para 12 a 15 de março, desta feita em Naivasha.

O grande destaque é o regresso de Sébastien Ogier, nove vezes campeão do mundo, que retoma o seu programa parcial ao lado dos titulares a tempo inteiro Elfyn Evans e Oliver Solberg. Takamoto Katsuta e Sami Pajari completam o quinteto, com o finlandês integrado na inscrição separada Toyota Gazoo Racing WRT2.

Hyundai e M-Sport mantêm estruturas estáveis

A Hyundai Shell Mobis WRT repete a formação utilizada no Rali da Suécia, com Thierry Neuville a liderar a equipa, acompanhado por Adrien Fourmaux e pelo finlandês Esapekka Lappi no terceiro i20 N Rally1. Já a M-Sport Ford inscreve dois Puma Rally1 para Joshua McErlean e Jon Armstrong, num programa centrado no desenvolvimento e na acumulação de experiência numa das provas mais exigentes do Mundial.

Grelha forte em WRC2 e grande presença local

Em WRC2, a lista de inscritos volta a ser robusta num dos ralis mais duros da época. Gus Greensmith inicia a sua campanha ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, após várias temporadas com Škoda, enquanto o ex-campeão Andreas Mikkelsen regressa à categoria com a Toksport WRT num Fabia RS Rally2. Robert Virves junta-se igualmente à estrutura, e o campeão Júnior WRC 2024, Romet Jürgenson, prossegue a sua evolução com um Ford Fiesta Rally2 da M-Sport.

O interesse local mantém-se elevado, com o campeão africano Karan Patel inscrito num Škoda Fabia Rally2 e o múltiplo vencedor do Safari, Carl “Flash” Tundo, a alinhar num Ford Fiesta Rally2, garantindo forte representação queniana numa prova tradicionalmente marcada pela dureza do terreno e elevada taxa de desistências.