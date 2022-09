WRC: Sébastien Ogier regressa na Nova Zelândia | AutoSport

É um dos ralis que deixou mais saudades deixou no WRC, mas que está de regresso este ano, o Rali da Nova Zelândia. Realiza-se de 29 de setembro – 2 de outubro e já são conhecidos os inscritos.

O atual líder do Campeonato, Kalle Rovanperä encabeça a lista e, dependendo do resultado do Rali da Grécia desta semana, poderá potencialmente chegar a Auckland como o recém-campeão do WRC.

Ao jovem finlandês juntam-se os colegas da Toyota GR Yaris Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, enquanto Sébastien Ogier volta para o lugar de Esapekka Lappi, com quem está a conduzir alternadamente esta temporada.

Será a segunda vez que Ogier competirá na Nova Zelândia e o francês tem ‘contas a ajustar’ com a prova, já que ficou em segundo lugar em 2010.

Os pilotos regulares da Hyundai Motorsport, Thierry Neuville e Ott Tänak, juntam-se a Oliver Solberg, cujo pai Petter Solberg venceu o evento em 2004 enquanto conduzia para a Subaru.

A M-Sport Ford leva quatro Ford Puma para a Nova Zelândia. Craig Breen lidera a equipa e conta com a companhia de Gus Greensmith, bem como de um Adrien Fourmaux de regresso depois da ausência na Grécia. Lorenzo Bertelli faz a sua estreia nos Rally1 no quarto carro com Simone Scattolin como navegador.

O WRC2 está repleto de pilotos locais, naturalmente, e, sem surpresa, Hayden Paddon guia um Hyundai i20 N Rally2. Outros pilotos ‘domésticos’ incluem Shane Van Gisbergen, duas vezes campeão nos Supercar, assim como Ben Hunt e Harry Bates, em Skoda Fabia.

Kajetan Kajetanowicz continua a tentar fugir aos confrontos diretos com Andreas Mikkelsen, e com isso tenta conseguir pontos que seriam mais difíceis noutros contextos.

Armin Kremer e Miguel Díaz-Aboitiz serão protagonistas na WRC2 Masters Cup.