WRC, Sébastien Ogier: “quero provar a mim próprio que posso ser competitivo na Finlândia”

Desde que decidiu deixar de correr a tempo inteiro no WRC no final de 2021, Ogier tem feito muitos ralis, mas não o Rali da Finlândia. Isso mudou este ano e a razão é simples: “Estou contente por estar de volta às belas estradas finlandesas. Já passaram três anos desde o meu último Rali da Finlândia, estou a gostar, mas não espero que este regresso seja fácil, mas é por isso que estou aqui, para provar a mim próprio que posso ser competitivo na Finlândia”, disse Ogier ao Rallyjournal.

O nome de Sébastien Ogier surge como plurivencedor em muitas provas do Mundial de Ralis, como o Monte Carlo (8 vitórias), México (7), Portugal (6), Grã-Bretanha (5), Catalunha (4), Sardenha (4), etc, mas há uma que só venceu uma vez, a Finlândia, em 2013.

