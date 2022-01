WRC: Sébastien Ogier quer vir ao Rali de Portugal | AutoSport

Como se sabe, Sébastien Ogier pretende este ano fazer apenas quatro provas, cinco no máximo, do WRC, para além das 24 Horas de Le Mans. O francês confessou há pouco ao Autosport que: “O Rali de Portugal sempre esteve na minha cabeça, como sabem tenho uma relação especial com a prova, posso confirmar que está na minha lista para esta época”, disse, acrescentando também que vamos ouvir novidades sobre as 24 Horas de Le Mans em fevereiro.