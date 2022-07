WRC: Sebastien Ogier ‘quer’ ir ao Rali de Monte Carlo 2023 | AutoSport

Recentemente ficou a saber-se que Sebastien Ogier não iria prolongar a sua presença na equipa de LMP2 Richard Mille, no Mundial de Endurance (WEC) e apesar disso não significar que irá fazer mais ralis do que os “quatro ou cinco” que anteviu inicialmente a verdade é que vai continuar a dividir o carro com Esapekka Lappi.

Os planos de Ogier devem passar pelos ralis da Nova Zelândia e do Japão, mais para o final da temporada mas curiosamente o francês já deixou perceber que pretende marcar presença no Rali de Monte Carlo 2023.

Em entrevista ao canal francês BFM Alpes revelou que gostaria de participar no Rali de Monte Carlo em janeiro de 2023: “Claro que quero voltar. É o meu rally em casa. Eu ‘reformei-me’ a meio tempo, por assim dizer, mas não parei completamente. Ainda sou piloto da Toyota e vou fazer mais alguns ralis este ano”, reforçou Ogier: “Há uma boa chance de eu tentar pilotar no Monte Carlo no ano que vem. A competição é sempre como uma festa para mim, porque recebo muito incentivo das pessoas. Farei o meu melhor para estar na partida”, disse Ogier.