WRC: Sébastien Ogier quer fazer ralis para lá de 2021

Sébastien Ogier já disse que se irá retirar do WRC no final de 2021, mas o sete vezes Campeão do Mundo de Ralis, tal como se calculava, não fecha a porta a regressos esporádicos, tal como Sébastien Loeb ainda continua a fazer, depois de ter saído do WRC a tempo inteiro no final de 2012.

Ogier tinha previsto sair no fim de 2020, mas o ano passado foi muito atribulado devido à pandemia, pelo que o francês depressa disse que não iria permitir que esse fosse o seu último ano no WRC a tempo inteiro. Tendo em conta como as coisas estão, vamos ver se Ogier não vai ter que ficar mais um ano: “Sim vou abandonar, mas não fecho a porta a disputar o Monte Carlo, um dia, isso é certo. Em segundo lugar, não penso nesta prova como poder ser o meu último Monte Carlo. Como já disse, esta época extra é por causa do curto 2020. Quero fazer outras coisas na vida, ter novos desafios, novas oportunidades”, disse Ogier, que garante ainda que não vai dizer que se reforma para voltar a tempo inteiro logo a seguir.