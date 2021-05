WRC: Sébastien Ogier ‘pede’ mais velocidade à Toyota: “não foi boa em Portugal” | AutoSport

Apesar da Toyota ter colocado dois carros no pódio do Rali de Portugal, com um pouco menos de azar a Hyundai facilmente tinha feito o mesmo. Mostrou andamento para isso. É verdade que Thierry Neuville ‘estragou’ a sua prova logo nos reconhecimentos, quando foi otimista demais na nota que passou ao navegador, mas Ott Tanak assegura que não bateu em nada, mas a suspensão traseira direita do seu Hyundai ficou danificada.

O estónio teria ganho o rali facilmente. Por saber isso, Sébastien Ogier diz agora que a sua equipa, a Toyota Gazoo Racing deve encontrar mais velocidade para o Rally Italia Sardegna da próxima semana.

Tanto o francês como o companheiro de equipa, Elfyn Evans, que está a dois pontos de Ogier após vencer a prova, admitem que os seus Yaris WRC não eram os mais rápidos na terra de Portugal: “Não estar na luta pelos melhores tempos não é agradável”, admitiu Ogier. “Isto deveu-se em parte à ‘varredura’ da estrada, mas também ao facto de não me ter sentido 100% no carro. Talvez isso esteja ligado ao nosso conhecimento ainda limitado dos pneus Pirelli, e ao facto de que o nosso teste pré-evento foi à chuva, e por isso não nos permitiu conhecê-los no tipo de condições em que corremos.

Penso que não foi o meu fim-de-semana mais forte de sempre. Mesmo que tivesse feito um trabalho perfeito, não acredito que pudesse ter feito melhor do que terceiro lugar, mas precisamos de continuar a trabalhar porque a velocidade não foi suficientemente boa este fim-de-semana. De qualquer modo, teremos muito trabalho a fazer no dia de testes desta semana, quando esperamos dar um passo em frente em termos de desempenho”, disse.