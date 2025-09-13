WRC, Sébastien Ogier: Para um génio, errar é uma lição, não um hábito…
Sébastien Ogier começou o seu 200º evento no WRC com algumas dificuldades. No primeiro troço, ficou 9.2 segundos atrás do líder Kalle Rovanperä e logo o francês expressou a sua falta de confiança e a sensação de que não conseguia pressionar mais o carro, devido às afinações erradas.
O piloto fez alguns ajustes no Yaris, conseguindo melhorar a sua posição para o quarto lugar até o terceiro troço. No entanto, ele sabia que a velocidade ainda não era a ideal. Ogier revelou que o seu carro tinha um setup diferente dos seus colegas de equipa, o que se mostrou inadequado para as condições das estradas.
Chegou a estar a 18.5s da frente, mas depois teve alguma sorte com o abandono de Ott Tanak. De repente, viu-se a 2.3s da liderança, tal como vai arrancar hoje para o segundo dia de prova.
Depois de ter cometido um erro com a afinação, no arranque do dia de ontem, hoje só tem de corrigir, e após os 122.76 Km de testes que foram a etapa de ontem, os 200 ralis feitos dão-lhe uma bagagem que coloca a probabilidade de errar um segundo dia seguido, mínima.
Se acertar na afinação, está na luta pelo triunfo. Se errar…
Podemos, por exemplo, olhar para o Rali do Paraguai: Ogier também teve problemas logo no início e, ainda assim, conseguiu vencer a prova. Como será no Chile?
