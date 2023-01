WRC, Sébastien Ogier: “O Monte-Carlo é a prova que mais quero ganhar” | AutoSport

Sébastien Ogier, tal como em 2022, tem previsto fazer algumas provas, e como tem sucedido desde 2010, com a exceção 2012, o ano dos S2000 pré-VW, ganhou pelo menos, sempre um rali até ao ano passado. Repetirá o feito em 2023? Provavelmente, sim, se calhar já em Monte Carlo.

O ano passado estava a caminho do triunfo, quando furou e abriu a porta ao triunfo de Loeb. De resto, dispensa apresentações, será candidato a vencer as provas em que participar. Já não é o piloto dominador que foi, mais pela concorrência que melhorou, do que ele próprio ter perdido qualidades, mas continua a ter velocidade e ritmo para lutar na frente. Que se mantenha a fazer, pelo menos, algumas provas, por muitos e bons anos, tal como Loeb: “Ainda estou muito entusiasmado no início da época, embora já não participe durante todo o ano. É sempre um prazer sentar-me atrás do volante de um carro de topo do WRC. O ano passado gostei muito de fazer os cinco ralis.

Foi bom ver que ainda podia ser competitivo e o objetivo é tentar manter-me num nível semelhante este ano e lutar por mais algumas vitórias. Sei que a equipa nunca relaxa, embora as últimas épocas tenham sido muito bem sucedidas, ainda estão a trabalhar arduamente.

O Rallye Monte-Carlo é provavelmente aquele que eu mais quero ganhar e farei o meu melhor mais uma vez. A preparação tem sido mais difícil porque todos estão limitados a um dia de testes, o que é difícil para um evento tão complexo com condições e opções de pneus diferentes. Mas é o mesmo para todos, e vou tentar aproveitar ao máximo a minha experiência”.