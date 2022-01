WRC, Sébastien Ogier: “O ‘boost’ híbrido é como o sexo na primeira vez: muito intenso, depois, um segundo e acabou” | AutoSport

Sébastien Ogier esteve perto de vencer o Rali de Monte Carlo, mas um furo na penúltima especial ‘tramou-o’. Ainda tentou na Power Stage, mas já não deu.

Grande luta que vimos e que grande início para esta nova era. Como te sentes?

“Em primeiro lugar, tens toda a razão, precisamos de celebrar as nossas equipas. Fizeram um trabalho fantástico, construindo carros completamente novos que são totalmente diferentes dos outros. Estava à espera de mais problemas, houve alguns aqui e ali, mas pudemos lutar como nos bons velhos tempos, e ninguém se lembrou que era a primeira vez para estes carros.

Foi realmente agradável e um bom espectáculo para o desporto.

O meu objetivo era o primeiro lugar e não o segundo, por isso não posso dizer que esteja 100% satisfeito. Mas podemos continuar a sorrir, pois demos tudo por tudo, mas hoje o destino decidiu de forma diferente e tivemos de nos contentar com o segundo lugar. Mas foi divertido no carro e agora temos uma razão para voltar no próximo ano, e não tenho a certeza se a minha mulher vai gostar desta frase…”

Como foi com o Benjamin, o teu novo navegador?

“Ele saiu-se bem, honestamente. Temos de admitir que nunca é fácil saltar para dentro destes carros, eles são muito rápidos.

E quando nunca se fez este trabalho a este nível, é uma enorme pressão sobre os seus ombros. Em geral, estou muito contente com o que ele fez no fim-de-semana. Claro que há detalhes que ele pode melhorar, não foi 100%, mas ninguém pode ‘saltar’ e fazer o trabalho perfeito. Estou satisfeito com o que ele fez, demos um bom passo juntos. Acho que hoje foi mais difícil para ele do que para mim. Tive a oportunidade de desfrutar de muitos sucessos já na minha vida, na minha carreira.

Teria sido espantoso para ele ganhar Monte Carlo, mas ainda assim foi uma grande conquista e algo especial, tal como para a Isabelle (Galmiche). Ambos fizeram um grande rali, mas só um pode ganhar. A sorte não esteve do nosso lado, mas tenho a certeza de que ganharemos algum rali juntos”.

Como sucedeu a falsa partida?

“Surpreendentemente, o motor começou a soar diferente dois segundos antes da hora de partir. Pensei que era como se estivesse a baixar as RPM ou a perder pressão ou potência. Perturbou-me. Queria tentar arrancar em potência. Sabia que tinha de fazer nove segundos (de boost) e sabia que seria difícil. Para recuperar nove segundos ao Séb, penso que foi uma atuação e tanto. Tive de dar tudo. Ultrapassei o limite um par de vezes, mas conseguimos manter o carro na estrada. Mas no final talvez tenha sido melhor a falsa partida, porque se perdesse por meio segundo ficaria ainda mais frustrado!”

Este ano, qual era o teu estado de espírito quando viste para este evento?

“Um pouco mais relaxado. Queria apreciar o evento, é ótimo. Mas de alguma forma, não me senti diferente.

Queria dar o meu melhor e tentar ganhar. Havia tantas questões antes do início, com o carro e a fiabilidade e quem seria capaz de lutar pela vitória, estávamos a brincar no teste que talvez fosse melhor começarmos com o R5! Mas a equipa fez um excelente trabalho. O ‘boost’ híbrido parece um pouco como o sexo da primeira vez: muito intenso, depois um segundo e acabou. Foi um bom começo!”