WRC, Sébastien Ogier: Nova Zelândia, e ainda Espanha e Japão | AutoSport

Depois do Rali da Nova Zelândia, Sébastien Ogier vai correr ainda nos ralis de Espanha e Japão para completar a época do WRC. Como se sabe, o francês tem dividido com Esapekka Lappi o Yaris Rally1, e há uma boa hipótese do mesmo se repetir em 2023.

Recorde-se que Ogier recusou fazer a temporada completa do WEC, depois de ter feito três corridas com a Richard Mille Racing Team, curiosamente também realizou três ralis do WRC e agora tem mais três pela frente: “Como sabem, estou muito entusiasmado por ir à Nova Zelândia, mas as novidades é que vou competir nos Ralis de Espanha e Japão, por isso os três últimos eventos do campeonato. Estou realmente entusiasmado com este novo desafio”, disse Ogier num breve anúncio nas redes sociais.

O reverso da medalha desta informação é que a temporada do WRC de Esapekka Lappi terminou…