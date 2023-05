WRC: Sébastien Ogier no Rali Safari | AutoSport

A Toyota anunciou que Sébastien Ogier vai fazer parte do seu line up no Rali Safari, prova que se realiza de 22 a 25 de junho, naquela que será a quinta participação do francês esta temporada. Até à prova africana, Ogier só terá falhado os ralis da Suécia e Portugal, precisamente os que mais dificuldades iria ter para obter um bom resultado, devido à sua ordem na estrada, isto depois de ter vencido dois ralis este ano, em Monte Carlo e no México. Com esta, será a terceira vez de Ogier no Quénia após ter vencido em 2021 e de ter liderado em 2022, até que um furo o atrasou na classificação. Para já, tem pela frente o Rali da Sardenha, que se realiza na próxima semana.