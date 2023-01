WRC: Sébastien Ogier no Rali do México | AutoSport

Depois do Rali de Monte Carlo, Sébastien Ogier vai agora correr no Rali do México com a Toyota. A prova mexicana ‘safou-se’ in extremis dos efeitos da covid 19, as equipas saíram do México à pressa, de modo a que os elementos das equipas não tivessem problemas em regressar aos seus países de origem, já que a Europa estava a ‘fechar-se’ devido ao coronavírus, existindo por isso risco que as equipas não conseguissem viajar conforme planeado. O Rali do México foi o único grande evento de desporto motorizado realizado nesse fim de semana, e a preocupação era grande pois a grande maioria dos elementos das equipas são originários da Europa, que era nesse momento o epicentro da doença.

E o vencedor foi Ogier, que três anos depois regressa: “Não é segredo que estarei no México. Sempre gostei desse rali”, confirmou Ogier ao canal francês Canal+.

“Foi uma escolha clara para mim e também para a equipa, porque muitas vezes tive sucesso no México. A prova realiza-se de 16 a 19 de março.