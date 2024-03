WRC: Sebastien Ogier no Rali da Croácia | AutoSport

Copo meio-cheio ou meio vazio? Sebastien Ogier vai disputar a sua segunda prova da temporada no Mundial de Ralis no Rali da Croácia que se realiza de 18 a 21 de abril. Ogier e Vincent Landais juntam-se a Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, nos Toyota GR Yaris Rally1, mas esta é uma notícia que ‘quase’ confirma a presença de Kalle Rovanpera no Rali de Portugal. Se assim for, Ogier perde a oportunidade – para já – de chegar aos seis triunfos no Rali de Portugal e com isso suplantar o recorde que detém ex-aequo com Markku Alén, cinco vitórias.