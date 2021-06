WRC, Sébastien Ogier: “Não quero fazer uma época completa, mesmo que consiga o 8º título” | AutoSport

À partida do Rali da Sardenha, falámos com Sébastien Ogier ainda sobre o Rali de Portugal, bem como sobre as suas perspetivas para o Rali da Sardenha. Paralelamente, reforçou que se ganhar o oitavo título não pretende voltar a fazer uma época a tempo inteiro, revelou preferir mais as pistas no futuro do que o Extreme E ou Dakar, não descarta um dia poder vir a ser Chefe de Equipa e termina com a garantia que talvez faça sentido disputar o Rali de Portugal de 2022.



Falando sobre o Rali da Sardenha, entende que o teste que a Toyota fez terá sido melhor que em Portugal – em que choveu, e nada teve a ver com o que se passou na prova – mesmo assim esteve longe das condições que as equipas vão encontrar na Sardenha e isso vai condicionar. Os testes são limitados, pelo que os locais e a meteorologia que encontram, são decisivos para a validade do teste. Neste caso, foi melhor que em Portugal, mas ainda assim longe do ideal: “Fomos numa direção completamente diferente e para a Sardenha tenho o feeling que será melhor” começou por dizer, explicando depois o porquê de não ter atacado, como muitos pensavam que pudesse fazer, nas segundas passagens no Rali de Portugal. Muita gente esperava que depois das primeiras passagens e com a estrada mais limpa, Ogier atacasse, mas não foi isso que sucedeu e quando lhe perguntaram se algo semelhante vai fazer na Sardenha, a explicação foi simples, e deste modo fica a perceber-se um pouco melhor como o francês encara as provas: “Sempre utilizei essa estratégia na minha carreira, nunca fui muito forte em condições duras de piso, porque talvez a minha sensibilidade mecânica, sempre me avisa que atacar com os troços muito maus é uma lotaria. Talvez tenha sido uma coincidência que em Portugal o Kalle (Rovanpera) e o Ott (Tanak) tenham tido problemas, mas eles estavam a ser significativamente mais rápidos que eu nos troços. Pode não haver relação, mas quando se disputa um campeonato, por vezes convém ser ponderado de modo a poder mais facilmente fugir aos problemas. No Rali de Portugal estava longe da frente, não podia lutar pela liderança, pelo que não me pareceu que fizesse sentido correr os riscos. Claro que se estivéssemos no fim do campeonato e fosse necessário arriscar, claro que arriscaria, mas olhando para as coisas de uma forma global, não é ainda altura para atacar”, disse, explicando depois que é mais difícil abrir a estrada na Sardenha do que em Portugal: “Em Portugal não foi fácil, mas a Sardenha costuma estar no topo da lista. É o pior rali nesse aspeto, o piso está ainda mais seco, há ainda mais areia do que em Portugal, e pelo que vimos dos reconhecimentos parece mais difícil aqui, mas ao fim ao cabo, por vezes, quando há mais terra solta o que eu posso esperar é que é não limpe tão bem para quem vem atrás e demore mais algum tempo até que exista aderência máxima, e pelo menos quem vem atrás de mim não tenha tanta vantagem. Sim, a Sardenha é mais complicada…”, disse, antes de lhe perguntarmos se ganhar o oitavo título, se acha que pode reconsiderar a decisão de sair no final deste ano e em 2022 fazer apenas algumas provas: “Já respondi a esta questão muitas vezes. Não vou fazer uma época completa mesmo que consiga o oitavo título. De acordo com a forma como vejo as coisa, o números não é importante, há neste momento coisa que valorizo muito mais na vida do que isso, de momento, espero que isso responda a tua pergunta. É verdade que há conversas , eu já disse que posso fazer alguns ralis, hei-de falar com a equipa, aprofundar a questão e em algum momento haverá um plano, e aí todos saberão”, revelando também que se vê mais nas ‘pistas’ do que na terra: “Tenho alguns ‘desejos’ de momento, mas estou mais virado para provas de circuito. Provavelmente seria um desafio maior, mas ainda assim, mais fácil virar-me para o Dakar ou Extreme E, que é mais lógico para um piloto de ralis. O que eu quero é desafiar-me, desafios mais difíceis, entrar em algo que nunca fiz antes, e ver como me saio. Não espero chegar lá e andar como os pilotos de topo nessas categorias, e a minha ideia é chegar lá e lutar para ficar o mais perto possível”, disse Ogier que ainda não sabe quando vai testar o Rally1: Ainda não sei, tens que perguntar ao Jari-Matti, mas talvez lá mais para o outono”.

Por fim, duas questões fora da caixa: Sei que gostas de desafios, vês-te no futuro como chefe de Equipa? “Nunca digas nunca, mas não é uma coisa que está no meu plano de vida, para já, penso que para os próximos anos diria que não, mas nunca sabemos o que a vida nos traz, que oportunidades, não me consigo projetar nos próximos anos e não sei o que vou fazer, portanto a resposta é nunca digas nunca, mas para já não existe esse plano”

Tens cinco vitórias no Rali de Portugal, se fizeres alguns ralis em 2022, será que uma delas será o Rali de Portugal, para tentares alcançar a sexta? “Toda a gente sabe que o Rali de Portugal é uma prova que gosto muito, por acaso tenho algumas saudades do Sul, pois quanto a mim os troços são ainda melhores, mas se não fizer o campeonato e puder fazer algumas provas, talvez possa ter um boa posição na estrada, e poderia ser interessante fazê-lo, isso é certo, mas para já não consigo responder, mas estar empatado com o Markku Alén é também bom, não é uma coisa que queira demasiado, vamos ver o que o futuro nos traz…”