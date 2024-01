WRC: Sebastien Ogier não gosta do novo sistema de pontos | AutoSport

Não é que lhe interesse muito, pois o seu objetivo único e exclusivo são as vitórias, ou pelo menos lutar por elas, mas depois de tanto tempo no Mundial de Ralis, Sébastien Ogier continua a ter opinião, e esta é muito negativa quanto ao novo sistema de pontuação do WRC

Ogier entende que os domingos ficam mais interessantes, mas as vitórias ficam desvalorizadas, porque nenhum ponto é atribuído com base nos resultados finais do rali, mas sim no somatório dos três dias de prova, PowerStage incluída. Ogier acha que é mais complicado de perceber para o público em geral, para além de que ninguém vai entender se houver um piloto que ganha mas outro que faz mais pontos: “Não entendo o que estavam a pensar quando decidiram isso”, disse.