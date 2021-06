WRC, Sébastien Ogier: “Não é todos os dias que se ganha aqui sendo primeiro na estrada” | AutoSport

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia venceram pela terceira vez em cinco rali e este triunfo na Sardenha é inesperado face ao que projetava o francês à partida.

A Toyota ganhou finalmente o Rali de Itália Sardenha. Como foi?

“Foi um fim-de-semana fantástico. Não esperava vir aqui e lutar pela primeira posição. Sair daqui com 27 pontos é realmente uma boa sensação. Fizemos algum trabalho durante o teste entre provas, em Portugal, não fui tão rápido quanto queria, por isso estou contente por voltar com um carro de que gosto muito mais, e que tem mais potencial. Não é todos os dias que se ganha a Sardenha sendo o primeiro na estrada. Acho que podemos desfrutar deste”.

Esta foi uma atuação de destaque para ti, dado teres sido o primeiro na estrada…

“Com condições secas, esperava sofrer muito. O que se pode fazer é focar o alvo no tipo atrás de ti e se fores mais rápido, é um bónus. Estava a fazer isto com o Elfyn e Thierry no primeiro dia. O Ott estava numa velocidade diferente, mas isso é normal com a sua posição na estrada”.

A sexta-feira foi boa, mas as coisas mudaram no sábado. Fala-nos disso…

“O segundo dia foi forte para nós, mas não corri os mesmos riscos. No primeiro dia, tive de correr o risco para compensar a posição de partida. O segundo dia foi forte e, quando Ott teve problemas, chegámos à liderança. Depois geri, para garantir a vitória. O único problema que tivemos no fim-de-semana foi numa passagem de água. Na verdade, fiquei bastante assustado, o motor engasgou e perdemos cinco ou seis segundos.

Qual foi o maior desafio?

“A Sardenha tem estradas lindas, mas nas segundas passagens, podem ser muito ásperas para o carro. Tive de ser esperto. Estamos a correr com pneus que não são muito fortes nestas condições adversas, e tive isso em mente. Tivemos poucos pneus macios e esses pneus são bons nesta superfície. Nunca se ganha qualquer rali na WRC facilmente”.

Entre as tuas 52 vitórias no WRC, onde é que colocas esta, especialmente no que diz respeito às tuas expetativas antes do início do rali?

“É difícil classificar as vitórias, mas primeiro na estrada e ganhar a Sardenha, isso não acontece todos os dias. Esse é um sinal de que temos de classificar esta vitória bastante alto. É especial, ainda que, para ser honesto, prefira a luta intensa. Com estas regras, é a mesma história: os pilotos de topo não podem lutar todos juntos, quando há demasiadas diferenças. É uma vergonha para o desporto, mas isto não é novidade. Temos de lidar com isto e podemos estar muito orgulhosos da forma como o fizemos”.