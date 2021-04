WRC, Sébastien Ogier: “não acreditava que fosse possível, mas nunca desisto…”

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team reclamou mais uma dobradinha, numa emocionante decisão do primeiro Rally da Croácia a contar para o Mundial de Ralis. Numa decisão nos últimos metros, Sebastien Ogier e Julien Ingrassia reclamaram a vitória por apenas 0,6 segundos sobre os seus companheiros de equipa, Elfyn Evans e Scott Martin, naquele que passou a ser o terceiro rali com menor diferença entre primeiro e segundo na história do WRC. Sébastien Ogier, quando questionado como foi descobrir que tinha selado essa vitória?

“Se querem saber a verdade, já não acreditava que fosse possível.

Mas também sabem que nunca desisto e tento sempre.

Antes de mais, queria pelo menos defender o meu segundo lugar, e marcar o máximo de pontos na Power Stage, esse era o meu plano.

Antes, disse a mim mesmo que não seria possível, porque o Elfyn voou na primeira passagem da manhã. Mas este troço era uma loucura, de tão estreito, bastante sujo na segunda passagem, um par de saltos e era definitivamente um troço onde as diferenças podem acontecer, mais do que num troço ao estilo de circuito, como o troço mais longo.

No final, conseguimos por 0,6s, o que não é nada.

Claro que senti pelo Elfyn, porque ele fez um bom trabalho este fim-de-semana, mas penso que também não roubámos esta vitória. Fomos bastante fortes durante todo o fim-de-semana. Algumas questões atrasaram-nos em alguns pontos, mas o desempenho a nível global foi bom, por isso penso que podemos estar satisfeitos com isso. E o mais importante é o um-dois para a equipa, este fim-de-semana e, nesta fase da época, é muito importante”, disse Ogier.