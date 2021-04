WRC, Sébastien Ogier: “Na altura, pensei que o meu rali tinha acabado”

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

O acidente que Sébastien Ogier teve na ligação resultou numa multa de 5.000 euros devido a ter saído do local do acidente de forma que foi entendida pelos Comissários Desportivos lesiva da imagem dos desportos motorizados. O incidente foi sanado, o mal entendido foi esclarecido, e o francês explica agora um pouco melhor o que sentiu na altura. Quando questionado quanto os danos no carro o prejudicaram, confessou que tiveram sorte com a zona onde o BMW lhes acertou: “O impacto mais forte foi psicológico, para ser honesto, foi um choque quando aconteceu. Tive uma lesão nas costas, pois foi um impacto bastante grande. Em primeiro lugar, fiquei contente por ver que ninguém ficou ferido e que a pessoa com quem tivemos o acidente estava a salvo e que foram apenas danos no carro.

Na altura, pensei que o meu rali tinha acabado. Felizmente o impacto foi direto, talvez num dos pontos mais fortes do carro. Danificou um pouco a estética, mas atrás, a roda estava direita o roll bar estava intacto e até a porta, a proteção de espuma estava no sítio, pelo que a segurança estava lá. Houve apenas algumas fugas e o Julien [Ingrassia, co-piloto] teve de usar óculos especiais pois estava a ficar com muito pó nos olhos. Foi uma montanha-russa de emoções.

Como eu disse, não acho que o carro fosse realmente mais lento. De alguma forma estava a lutar um pouco para ter ritmo, mas provavelmente era mais psicológico. Claro que a aerodinâmica não era a melhor, mas o resto é difícil de dizer. No final do dia, Elfyn também teve uma manhã forte, mesmo sem esta questão para mim, teria sido de qualquer forma equilibrado. Penso que este primeiro Rali da Croácia foi um grande espectáculo e espero que todos os adeptos o tenham apreciado”, disse.