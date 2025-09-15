WRC: Sébastien Ogier mudou tudo na sexta-feira e deu-se bem

Sébastien Ogier conquistou a sua quinta vitória da temporada do Campeonato Mundial de Ralis no Chile, superando o seu companheiro de equipa da Toyota, Elfyn Evans, por 11 segundos e garantindo o máximo de 35 pontos para assumir a liderança do campeonato por dois pontos.

O francês, que também triunfou no Paraguai, mas perdeu pontos vitais no domingo devido à chuva, revelou que uma grande mudança na afinação na sexta-feira ajudou a desbloquear o ritmo que o levou à vitória.

“Acho que a única diferença em relação ao Paraguai é que conquistámos os pontos que merecíamos, diria eu. No Paraguai, precisei de algum tempo para apreciar a vitória. Mas, claro, hoje é diferente – estou imediatamente feliz por termos saído deste fim de semana com o máximo de pontos, assumindo a liderança do campeonato por apenas dois pontos”, disse Ogier, citado pelo rallyjournal.com. “Obviamente, é sempre muito positivo estar nesta situação a três corridas do fim”.

“Na assistência do meio-dia de sexta-feira, mudámos tudo: diferencial, suspensão, várias coisas. Funcionou”, explicou Ogier. “Mas não foi só isso. A situação pela manhã não era ideal em termos de aderência. Também estava um pouco melhor para o líder pela manhã. Mas tivemos alguns troços maus neste fim de semana, pelo menos dois – sexta-feira de manhã e sábado de manhã. Mas, fora isso, acho que temos feito um trabalho muito bom”, resumiu.

Com três ralis restantes, o oito vezes campeão mundial está firmemente na disputa pelo nono título, com o campeonato a recomeçar no próximo mês no Rali da Europa Central.