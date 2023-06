WRC, Sébastien Ogier: mudar um pneu na lama, e um pé que escorregou do travão… | AutoSport

Sébastien Ogier começou o segundo dia o Rali da Sardenha apenas a 0,1s da liderança de Esapekka Lappi, e trocou duas vezes a primeira posição com o seu rival nas duas primeiras especiais da manhã. Depois, foi o mais rápido de todos no troço mais longo do dia, Erula-Tula, para criar uma vantagem sobre a concorrência e concluir a etapa matinal de quatro troço com uma vantagem de 18,2s.

Durante a tarde, um forte impacto de Ogier numa forte queda de água na primeira etapa custou-lhe algum tempo, mas ele ainda estava na liderança por 4,3s quando as equipas regressaram a Erula-Tula pela segunda vez. Nesta altura, a chuva forte tinha atingido os troços, numa continuação do tempo invulgarmente misto que tem marcado anormalmente o evento, e as condições lamacentas e escorregadias levariam Ogier a deslizar para fora da estrada numa curva à esquerda. Incapaz de voltar ao troço, foi forçado a terminar o seu dia mais cedo:

“Perdemos um pouco de ritmo nas duas primeiras especiais da manhã, mas conseguimos reagir no troço mais longo e provavelmente o mais difícil. Lutei muito para conseguir esse tempo e foi bom ter ganho alguma vantagem depois disso. Infelizmente, foi uma tarde agitada para nós. Começou com um problema numa passagem de água, em que danificámos a frente do carro. Foi uma grande luta para tentar reparar o problema e continuar. Depois tivemos de mudar um pneu mesmo no último minuto antes do terceiro troço, na lama.

E quando carreguei no pedal do travão, o meu pé escorregou e não conseguimos fazer a curva. Tivemos bastante azar hoje, mas os ralis são assim e temos de esquecer isto e olhar para a frente.”