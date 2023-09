WRC: Sébastien Ogier motivado para o regresso à Grécia: “plano é lutar pela vitória” | AutoSport

Sébastien Ogier participou até aqui em cinco provas do WRC 2023…e venceu três. Regressa na Grécia como quinto classificado do campeonato, e como se calcula, é um dos favoritos a vencer.

Com oito títulos mundiais no seu currículo, Sébastien Ogier não é alguém de quem se possa dizer que está de regresso à escola, mas uma coisa é certa: mas assim for, escolheu muito bem as disciplinas, pois as que sente poderem correr-lhe mal.. não as fez. Como se sabe, escolheu as provas que mais hipóteses tinha de ganhar e evitou ao máximo ser o primeiro ou dos primeiros na estrada em ralis de terra e com isso potencia muito as hipóteses de vencer. Como se sabe, Ogier quer lutar para vencer e não para ser mais um…

Ogier regressa à equipa Toyota Gazoo Racing na próxima semana (7 a 10 de setembro) pela primeira vez desde que venceu o Rali Safari do Quénia em junho: “Gosto muito do país e também do rali. Tive um bom tempo de descanso durante o verão, mas estou entusiasmado por voltar ao GR Yaris e competir na Grécia.

Durante a maior parte da minha carreira, infelizmente, não estava no calendário, mas agora está de volta e estou motivado para ter um bom desempenho. Consegui vencer uma vez e, como sempre, o plano será tentar lutar por outra vitória.”

Ogier espera que o longo e seco verão da Grécia se prolongue até ao início do outono na próxima semana. Correr em quinto na estrada pode ser vantajoso nas cinco troços do dia de abertura: “Normalmente”, acrescentou Ogier, “neste tipo de rali com terra seca, a minha posição na estrada deve ajudar-me. Mas há dois anos tivemos um rali bastante húmido e lamacento, por isso vamos ver. Neste tipo de prova é preciso ser rápido mas também passar sem problemas. As estradas são muito rochosas e é difícil para os pneus e para os carros”, disse Ogier.