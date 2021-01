WRC, Sébastien Ogier: “Monte-Carlo é o rali que eu mais quero ganhar”

Depois de ter assegurado o seu sétimo título mundial, Sébastien Ogier vai disputar aquele que pode ser o seu derradeiro Rali de Monte Carlo, ou pelo menos o último como piloto a tempo inteiro noWRC. Como sabemos, esta será a última época do francês e por isso este Monte Carlo é ainda mais especial para si: “Toda a gente sabe que o Rali de Monte-Carlo é o rali que eu mais quero ganhar. Mas é um rali que se tem de enfrentar com muita humildade porque é sempre um desafio com as condições que tem, e é preciso ser muito esperto para o ganhar. Este ano, vai ser diferente do habitual: Para mim sempre houve um apoio maciço, mas mesmo que os adeptos não estejam fisicamente à beira da estrada, tenho quase a certeza que o vão fazer frente à televisão e eu vou tentar fazê-los felizes. Estou bem preparado para esta temporada, depois duma época no Yaris WRC, e isso dá-me mais confiança. Ainda assim, teremos de nos adaptar aos novos pneus, especialmente em Monte-Carlo, quando tivermos um lote de escolhas maior do que qualquer outro evento. Mas estou ansioso por isso, porque para mim é um aspeto interessante dos ralis: Tentar fazer a melhor estratégia de pneus e utilizá-los o melhor que puder”.