WRC, Sébastien Ogier: “Há mais incerteza do que nunca para este Rali de Monte Carlo” | AutoSport

Depois de ter terminado a sua carreira no WRC a tempo inteiro no fim de 2021 – com mais um título, o oitavo – Sébastien Ogier vai correr este ano em algumas provas, começando naturalmente pelo Monte Carlo. Vai ter a seu lado Benjamin Veillas, pois como se sabe, Julien Ingrassia deixou de ser o seu navegador: “Estou no início de uma fase diferente na minha carreira, e como não estou a participar no campeonato completo, o sentimento é um pouco diferente do habitual para mim nesta altura do ano.

Mas fazer parte deste programa com a Toyota Gazoo Racing continua a ser para mim emocionante, e disputar o Rallye Monte-Carlo é sempre especial para mim.

Continuo a querer ganhar, por isso vou dar o meu melhor.

Sei que a equipa tem trabalhado arduamente para estar pronta com esta nova geração de carros e que foram dados grandes passos em cada teste.

Tive a oportunidade de fazer três dias de testes no GR Yaris Rally1 em dezembro e outro dia na semana passada, tudo para me preparar para este evento.

É uma grande mudança e é um desafio excitante tentar adaptar-me a isto.

Mas penso que ir a Monte Carlo será um enorme desafio para todos: Há mais incerteza do que nunca para este rally”.