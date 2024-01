WRC, Sébastien Ogier: “Foi muito difícil despedir-me de uma pessoa que era muito importante para mim” | AutoSport

Há muito que não se via Sébastien Ogier tão triste no final duma prova e há boas razões para isso. Mais do que vencer pela 10ª vez o Rali de Monte Carlo, o que Ogier queria era dedicar a vitória a uma pessoa que lhe é muito querida e que, segundo revelou, lhe ofereceu o primeiro kart, dando com isso um enorme contributo para o que viria a ser a sua carreira no ‘motorsport’. Hoje, passadas cerca de três décadas, perdeu esse amigo e uma pessoa que lhe dizia muito, por isso não foi de estranhar que nas suas declarações finais a sua voz lhe falhasse de emoção. já o tinha mostrado na Rally TV, no final de um dos troços, quando fez um tempo canhão e mostrou que estava ali para tentar vencer, mas no fim do rali foi ainda mais claro, deixando a certeza que o muito que lutou foi para poder dedicar a vitória. Não conseguiu, Thierry Neuville foi mais forte: “Para mim, foi uma semana difícil, uma grande montanha-russa de emoções e sexta-feira foi o dia mais difícil. Foi muito difícil despedir-me na segunda-feira de uma pessoa que era muito importante para mim, que me lançou no desporto automóvel e me ofereceu o meu primeiro kart. Pensei muito nele”, disse Ogier.