WRC: Sébastien Ogier fala sobre como será ter o antigo companheiro de equipa como chefe

Sébastien Ogier vai ficar mais um ano no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), defendendo o seu título na Toyota. E para 2021, para além da notícia de que Ogier continua, Jari-Matti Latvala está de regresso ao campeonato, desta vez como chefe de equipa da Toyota Gazoo Racing. O finlandês substitui Tommi Mäkinen na estrutura japonesa.

Curiosamente, Ogier e Latvala correram juntos no programa da Volkswagen no Campeonato Mundial de Ralis, entre 2013 e 2016. Como será que se sente Ogier agora que vai ter Latvala como chefe de equipa.

Na conferência que antecede a gala de prémios da FIA, Ogier explicou: “Não há ninguém mais apaixonado pelo WRC e que conheça mais a história do Mundial que o Jari-Matti. Sei que ele vai colocar toda a sua energia neste novo trabalho”.

“Acho que alguma pessoas ficaram surpreendidas com a notícia, mas acho que vai ser muito interessante ver como as coisas correr no próximo ano. Temos uma boa relação e mal posso esperar por 2021”, explicou o piloto da Toyota.