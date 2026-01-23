WRC, Sébastien Ogier: “Este rali tem-nos levado muito, muito ao limite…”

Depois de um dia de ontem terrível, Sébastien Ogier colocou-se hoje em posição de pressionar Elfyn Evans na luta pelo segundo lugar, tendo reduzido a margem que os separava para 6.5s. Ontem, o francês estava bastante frustrado pela forma como os pneus estavam a funcionar com o carro, não lhe dando qualquer confiança, mas hoje esteve definitivamente mais feliz: o carro esteve a funcionar melhor nas condições dos troços e já está a levar a luta a Elfyn Evans. Nesse capítulo, o jogo está aberto para amanhã, embora seja uma tarefa difícil tentar alcançar Oliver Solberg apenas com base no ritmo puro.

“As condições até ao meio-dia de hoje não permitiam muito mais do que fizemos. Podia ter sido um pouco mais rápido, com certeza, com um pouco mais de risco, mas estava super traiçoeiro com a lama derretida (slush). Por isso, tivemos apenas de deixar a tempestade passar, como dizemos nos ralis. E esta tarde, obviamente, as coisas inverteram-se um pouco. Acho que beneficiamos por estar um pouco mais à frente na ordem da estrada e conseguimos fazer alguns tempos melhores. Pelo menos, temos agora uma luta com o Elfyn (Evans)”, começou por dizer Ogier, que admite poder ser este um dos “Monte” mais difíceis que já fez: “Não sei, porque o ‘Monte’ tem sido, muitas vezes, muito, muito desafiante, mas definitivamente as condições de hoje, mesmo desde o início, não tiveram troços limpos. Este rali tem-nos levado muito, muito ao limite”, concluiu.