WRC, Sébastien Ogier: “Espero um rali difícil de vencer, mas estou pronto para o desafio”

Sébastien Ogier e Julien Ingrassia não têm conseguido fazer bons resultados no Rali da Suécia, os seus últimos três resultados da Suécia foram um quarto, 29º e 10º e o francês, depois de ter ganho o Rali de Monte Carlo, parte na frente pelo que não está na melhor posição possível para tirar partido duma estrada mais ‘limpa’. Para além disso, quando se trata de provas de neve, Ogier não tem obtido bons resultados.

Mas muito vai depender da meteorologia, pois neve fresca sendo o primeiro na estrada é mau, mas por outro lado o pó de neve pode ser mau para quem vem mais atrás, mas esta é uma probabilidade bem menor: “Vamos ter boas condições para o Rali Ártico Finlândia, o que contrasta bastante com o que temos visto na WRC nos últimos anos. Quando testei na zona à volta de Rovaniemi, gostei muito: Senti-me feliz com o carro e penso que estamos prontos. Só temos de esperar e ver como estão as condições ao abrirmos a estrada, pois isso pode desempenhar um grande papel em ralis de neve como este.

Depois do ano passado, sei esperar uma dura competição dos meus companheiros de equipa nestas condições – estou certo de que Elfyn estará muito motivado e Kalle provavelmente ainda mais em casa – mas também das outras equipas também. Portanto, espero que seja um rali difícil de vencer, mas estou pronto para o desafio”.