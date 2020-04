WRC, Sébastien Ogier: “Espero que seja possível correr mais cinco ralis”

O piloto da Toyota Gazoo Racing e seis vezes campeão mundial de ralis, Sébastien Ogier, acredita que um regresso do campeonato só deve acontecer no Rali da Finlândia.

“Penso que não vamos conseguir recomeçar antes da Finlândia, em agosto. É o cenário mais otimista.” – disse Ogier ao jornal L´Equipe.

Depois do Rali da Finlândia, no início de agosto, o campeonato segue para a Nova Zelândia, no início de setembro. Segundo Ogier, as viagens mais longas e dispendiosas vão ser complicadas.

“Todas as viagens dispendiosas (à Nova Zelândia ou ao Japão) serão complicadas porque os fabricantes estão a ser atingidos pela situação mundial e terão de tomar medidas para reduzir custos. Espero que seja possível correr mais cinco ralis, mas não tenho a certeza.”