Quem gosta de ralis não pode deixar de ver este onboard comparativo entre Sébastien Ogier e Thierry Neuville no recente Rali de Monte Carlo, e perceber os ‘altos e baixos’ das equipas num troço e como no fim tudo é tão ‘igual’. É incrível o nível a que se anda hoje em dia no WRC e estes vídeos demonstram-no bem.

WRC: Sébastien Ogier e Thierry Neuville ‘taco a taco’ (vídeo)