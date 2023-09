WRC: Sébastien Ogier e Teemu Suninen no Rali da Europa Central | AutoSport

A Hyundai revelou que Teemu Suninen se vai juntar a Thierry Neuville e a Esapekka Lappi no terceiro carro da Hyundai no Rali da Europa Central, penúltima ronda da temporada. Depois de ter corrido com o Hyundai, o i20 N Rally1 na Estónia e Finlândia, a Suninen será dada oportunidade de correr no Chile e na prova que passa por três países, Alemanha, Áustria e Chéquia.

Também Sebastien Ogier fará parte do line up da Toyota, e foi ele próprio que o revelou aos microfones da Rally TV no final do Rali da Grécia.