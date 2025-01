WRC, Sébastien Ogier e os 10 triunfos em Monte Carlo: “continuo tão feliz como em 2009”

Sébastien Ogier venceu pela 10ª vez o Rali de Monte Carlo, uma prova muito difícil, em que terve alguma sorte no facto das escolhas de pneus terem ‘caído’ para o lado da Toyota, mas como sempre, o que fez, exceção feita à quase saída de estrada de quinta-feira à noite, foi perfeito e levou a mais uma vitória no ‘Monte’, num rali especial, um ano depois da morte do seu tio, a pessoa que o ‘desafiou’ – em boa hora, diga-se – para o mundo das corridas de automóveis: “É difícil encontrar palavras neste momento, mas obviamente não podia estar mais feliz hoje. Sabes que repito a história muitas vezes aqui, mas o Rali de Monte Carlo foi sempre aquele que me deu o sonho de ser piloto de ralis um dia e, sim, desde miúdo que o via. Comecei em 2009 como piloto aqui, vencendo logo na minha primeira tentativa em Monte Carlo (IRC, Peugeot 207 S2000) e, na altura, parecia mesmo um sonho tornado realidade.

Mas agora, já são 10 vezes que venho aqui para receber o grande troféu e continuo tão feliz como em 2009.

Sim, é um momento que quero guardar com carinho. Quero aproveitar por enquanto.

Estou definitivamente mais perto do fim, do que do início, mas todos os momentos como este são especiais” começou por dizer o francês que no final do rali disse que, se calhar, era uma boa altura para parar, mas não deverá fazê-lo: “quero agradecer a todos pelo apoio durante todo o fim de semana. Tem sido fantástico, obviamente em Gap, a minha cidade natal todos os anos, também é muito especial.

Milhares de fãs a torcerem por mim e a pensar que vou voltar a ganhar sempre, e a colocarem muita pressão sobre os meus ombros, mas sim, este fim de semana, houve de certeza alguém do meu lado. A minha estrela da sorte estava lá, o meu tio, que infelizmente perdemos. Perdemo-lo há um ano e, sim, foi com ele que comecei a minha aventura nos desportos motorizados. Por isso, com certeza, ele estava de olho em mim este fim de semana e trouxe-me alguma sorte, por isso tenho a certeza que ele está muito orgulhoso.

Quanto ao resto, veremos o futuro, não quero fazer nenhum plano, agora só quero desfrutar deste momento”.