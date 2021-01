WRC: Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sem ferimentos

A Toyota Gazoo Racing confirmou que Sébastien Ogier e Julien Ingrassia não sofreram qualquer mazela resultante do seu acidente nos testes desta manhã.

O acidente deu-se na zona Saint André de Rosans, perto de Gap. Segundo uma testemunha ocular: “Ogier saiu de estrada a alta velocidade e o carro capotou algumas vezes. Foi um grande acidente. Eles saíram do carro sem problemas”, revelou. Outra testemunha disse que Ogier bloqueou as quatro rodas ao fazer uma curva, e logo de seguida o Toyota Yaris WRc saiu da estrada.

Ao contrário de Ogier, que perdeu quase um dia de testes, Elfyn Evans e Kalle Rovanperä completaram os seus, feitos há dias.



FOTO Quentin Poite