WRC: Sébastien Ogier e Elfyn Evans separados por dois pontos no campeonato | AutoSport

Elfyn Evans venceu o Rali de Portugal, na frente de Dani Sordo e Sébastien Ogier. O mais rápido na Power Stage foi Ott Tänak, resultado que permitiu ao estónio somar os cinco pontos extra em jogo. Na segunda posição na classificativa espetáculo ficou Thierry Neuville, que amealhou quatro pontos. Os dois pilotos, fora da luta pela vitória, apostaram tudo nesta especial para minimizar as perdas pontuais do fim de semana. O terceiro mais rápido foi Sébastien Ogier, seguido de Kalle Rovenpera, somando três e dois pontos, respetivamente.

Desta forma, Ogier mantém a liderança do campeonato, agora com dois pontos de avanço face a Elfyn Evans, com Thierry Neuville já com 22 pontos de atraso. Ott Tanak só somou os cinco pontos referentes a esta Power Stage pelo que soma 45 pontos. Falta muito campeonato, mas os dois homens da Toyota já levam uma boa vantagem após a quarta prova, um terço do campeonato.