WRC, Sébastien Ogier: É difícil desligar o cérebro do coronavírus”

Sébastien Ogier está no Rali do México, mas não está totalmente confortável com o facto do mundo quase todo estar a fazer ‘shutdown’ e o WRC a disputar-se normalmente: “Não me sinto muito bem no carro, com toda esta situação [do coronavírus] é difícil para mim desligar o meu cérebro sobre isso. É estranho estar aqui a correr. O mundo inteiro está numa situação crítica e é um pouco estranho correr”, disse.

Na verdade, foi por um triz, pois no dia seguinte a estas declarações, foi quando tudo se precipitou, e desde a F1 ao WRC, passando pelo WTCR, Fórmula E, etc, etc, tudo foi adiado ou cancelado: “Estão todos aqui, nada vai mudar muito nos próximos três dias, o fator de risco não mudou, talvez mude dentro de um mês ou algo do género”, disse o diretor do rali.