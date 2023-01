WRC: Sébastien Ogier domina no Rali de Monte Carlo | AutoSport

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) produziram hoje no Rali de Monte Carlo uma exibição daquelas que tantas vezes vimos fazer o piloto desde 2010.

vão para o segundo dia de prova com um avanço de 36.0s sobre Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que por sua vez bateu Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) em luta equilibrada pelo segundo lugar.

Ogier venceu quatro dos seis troços do dia e está mais perto de acrescentar mais um triunfo aos oito que já tem no Rali de Monte Carlo. Apesar de um problema com o sistema híbrido na parte da manhã, manteve e ampliou sempre a sua vantagem para o segundo lugar, aproveitando também o furo que sofreram Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), os únicos que estavam por perto na parte da manhã.

Ainda sem o nível dos seus adversários no asfalto, e apesar de um forte toque de traseira, Kalle Rovanpera fez o suficiente para manter o especialista de asfalto e ex-vencedor do Monte Carlo, Thierry Neuville, que não teve carro bem afinado o suficiente para dar luta aos Toyota e vamos ver se mudando alguma coisa nas afinações do seu Hyundai, isso será suficiente.

Pelo que parece, não será, mas o dia de amanhã é longo, cedo se irá perceber.

Desta forma, Neuville chega ao parque de assistências a 1.9s de Rovanpera, e a 37.9s de Ogier.

Cedo se percebeu que Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) teria dificuldades nesta prova, pois precisa de tempo para se ligar ao seu novo carro. A sua categoria tem-lhe permitido manter-se à tona, mas ainda não está a ser capaz de andar mais à frente. Provavelmente lá chegará, se calhar já na Suécia, mas neste Monte Carlo não parece poder aspirar muito mais face ao que já tem neste momento, o quarto lugar da geral, a 54.2s da frente.

E Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) já não estão muito longe. O galês tinha dado boa luta a Ogier no início do dia, mas tudo isso terminou com o furo que sofreu no pneus traseiro direito do seu Yaris, que o que deixou a quase um minuto da frente, quando estava a 11 segundos. O galês entrou depois em modo de recuperação e já está a 8.1s do quarto lugar de Tanak, quando já chegou a estar a 14.5s. Talvez ainda dê ainda para chegar ao pódio, mas para já está a 22.5s.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) terminam o dia em sexto a 1m30.2s da frente, e a margem é por puro andamento porque o espanhol revelou que não cometeu erros, não tem problemas mas os tempos ficam muito aquém dos Toyota. Quase de certeza a diferença está no carro.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos a 1m33.1s, tiveram um dia seguro,a maior parte do tempo perdido foi ontem, devido aos problemas com o travão de mão.

A exemplo de Dani Sordo, também Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) não conseguiram melhor do que terminar o dia a 1m57.7s da frente. Não cometeram erros, simplesmente estão muito longe dos melhores Toyota.

Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) atrasaram-se muito devido a problemas com a direção assistida ainda de manhã. Até lá, o francês estava a fazer sextos e sétimos tempos, isso acabou com os problemas, caindo para fora do top 20 sem a mínima culpa.

No WRC2, Nikolay Gryazin (Skoda Fabia RS Rally2) lidera com quase trinta segundos de avanço para Yohan Rossel (Citroen C3 rally2). Amanhã, as equipas têm pela frente 111.78 Km divididos por seis troços

