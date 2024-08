WRC: Sébastien Ogier confirmado para o Rali da Grécia

A Toyota confirmou que o oito vezes campeão do mundo Sébastien Ogier irá competir no Rali da Acrópole, na Grécia, no próximo mês.

Ogier irá juntar-se a Elfyn Evans e Takamoto Katsuta aos comandos do GR Yaris Rally1. No ano passado, Ogier liderou o Rali da Acrópole antes de desistir devido a problemas mecânicos, terminando em 10º lugar.

Embora a sua presença no resto do campeonato não esteja confirmada, especula-se que o francês poderá competir nos restantes quatro eventos da época, uma vez que se encontra atualmente em segundo lugar na classificação do campeonato, a 27 pontos de Thierry Neuville, da Hyundai. Este ano, Ogier participou em seis provas, tendo obtido três vitórias e três segundos lugares.

O diretor da equipa Toyota, Jari-Matti Latvala, disse ao autosport.com que pediu a Ogier para fazer mais eventos e espera uma decisão do seu piloto em breve:

“Com o Seb, disse-lhe que gostaria que ele fizesse mais eventos. Estou à espera da sua resposta, mas penso que a oportunidade que ele tem agora no campeonato, estando em segundo lugar, devemos tentar manter a luta e deixá-lo fazer todas as provas”, disse Latvala. “É uma situação muito difícil, mas pelo menos temos de continuar a tentar. Sem tentarmos, não podemos ganhar nada.”

Já Ogier, depois da última prova, não parecia tão entusiasmado com a ideia de fazer o resto do campeonato, afirmando que os não valoriza os títulos tanto quanto as pessoas pensam. Para já está confirmada a ida à Grécia.