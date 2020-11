WRC: Sébastien Ogier confirmado para 2021 na Toyota

Sébastien Ogier assinou contrato por mais um ano com a Toyota Gazoo Racing, ficando assim no Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC) até ao final de 2021. O anúncio da renovação de Ogier significa que o alinhamento da Toyota está completo com Elfyn Evans e Kalle Rovanperä.

O impacto da pandemia COVID-19 fez com que o calendário do WRC fosse encurtado e para Ogier essa foi uma das razões para continuar a competir no WRC por mais um ano:

“Tivemos uma temporada mais curta, com menos rondas, mas foi o suficiente para perceber que gosto de trabalhar com a equipa e gosto de pilotar este carro. Não era o meu plano inicial, mas penso que foi um ano atípico para todos. Como a maioria das pessoas, passei mais tempo em casa e não fiz um temporada de despedida como queria. Essa foi uma das razões que me fez mudar de opinião sobre retirar-me. O plano é continuar em 2021 e vou tentar conquistar mais um título”, afirmou Ogier.

Ogier segue na luta pelo título em 2020, quando falta apenas uma ronda para finalizar o campeonato, o Rali de Monza, que se corre de 3 a 6 de dezembro. Ogier tem 14 pontos de desvantagem para Elfyn Evans, companheiro de equipa e líder do mundial.