WRC: Sébastien Ogier comparou os tempos da VW com a Toyota

Sébastien Ogier, oito vezes campeão do WRC, considera que o atual domínio da Toyota é tão impressionante quanto o alcançado pela Volkswagen durante o seu período de ouro na modalidade. Entre 2013 e 2016, a marca alemã venceu todos os títulos de pilotos e construtores, conquistando 43 vitórias em 52 provas com o Polo R WRC — um registo de 82,7% de sucesso — antes de abandonar o campeonato devido ao escândalo das emissões.

A Toyota, que regressou ao WRC em 2017, atravessa agora uma fase histórica: soma oito vitórias nas nove provas disputadas em 2025 e está a apenas um triunfo de igualar o recorde absoluto de 102 vitórias da Citroën. No recente Rali da Finlândia, a equipa alcançou ainda um feito raro, ocupando as cinco primeiras posições — algo inédito desde a Lancia, em 1990.

“Começam a ser muitos momentos especiais com esta equipa”

Ogier admite que pensava ser impossível repetir o que viveu na Volkswagen, mas considera que a consistência atual da Toyota é igualmente notável, destacando o orgulho de atingir este resultado em Jyväskylä, sede da equipa.

“Acho que começam a ser muitos momentos especiais com esta equipa”, disse Ogier ao DirtFish. “Tive a sorte de viver muitos momentos fantásticos na minha carreira. Pensava que o tempo na Volkswagen era imbatível e as estatísticas eram incríveis, mas, na verdade, o que estamos a conseguir agora com a Toyota é… não sei, é difícil comparar, mas é pelo menos tão impressionante quanto isso.

Fazer parte deste top cinco aqui em Jyväskylä, onde a equipa está sediada, é definitivamente fantástico e é uma bela recompensa para todos os membros da equipa, que trabalham arduamente todos os dias para que isto aconteça.”

Sob a designação Toyota Gazoo Racing, a equipa já conquistou cinco títulos de pilotos, cinco de construtores e 57 vitórias em 106 ralis (53,7%). Com 87 pontos de vantagem no campeonato de construtores e os três primeiros lugares no mundial de pilotos ocupados por pilotos da própria equipa, o sucesso parece longe de terminar. O diretor-adjunto, Juha Kankkunen, reforça essa confiança, descrevendo a formação como uma «equipa de sonho», com potencial para manter a série vitoriosa até ao final da época.